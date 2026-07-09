Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС раскрыло детали пожара в театре Комиссаржевской

Возгорание в историческом здании XIX века произошло на планшете сцены, но системы безопасности и слаженные действия персонала предотвратили трагедию.

Заместитель начальника петербургского главка МЧС генерал-майор Игорь Титенок сообщил детали происшествия в Театре имени Комиссаржевской. Инцидент случился на сцене старинного здания, построенного ещё в 1800-х годах. Пламя охватило декорации и покрытие сцены на пятидесяти квадратных метрах.

В первые же секунды сработала автоматическая пожарная сигнализация, одновременно опустился огнезащитный занавес, отсекающий сцену от зрительного зала. Персонал немедленно вызвал спасателей. По словам Титенка, это позволило оперативно стянуть необходимые силы и не дать огню распространиться дальше.

На момент прибытия расчётов внутри находились около сорока работников театра — все они покинули помещение самостоятельно ещё до приезда пожарных. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время открытое горение ликвидировано, специалисты обследуют конструкции и проводят тщательное проветривание помещений.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше