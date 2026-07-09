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Режим ЧС техногенного характера ввели в Запорожской области

Режим ЧС техногенного характера из-за пожаров на полях с урожаем ввели в Запорожской области. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Режим ЧС техногенного характера из-за пожаров на полях с урожаем ввели в Запорожской области. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, на протяжении месяца область подвергалась массированным атакам украинских беспилотников. Из-за этого на урожайных полях начались многочисленные пожары. Общая площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составила 1479 гектаров.

— Сложившаяся обстановка создает угрозу социально-экономической стабильности региона, ввиду чего принято решение ввести на территории Запорожской области режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня, — написал Балицкий у себя в канале в МАКС.

Правительство России утвердило дополнительные меры социальной поддержки для работников, пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. В частности, они смогут получить дополнительные выходные дни.

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