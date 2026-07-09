2,6-метровый аллигатор оторвал руку ребенку во время рыбалки

В городе Уматилла в США 11-летнего Броди Терри выписали из больницы после нападения аллигатора, сообщает News 6. Хищник схватил мальчика за руку, когда тот ловил рыбу с берега.
Отец ребенка бросился в воду и попытался разжать пасть аллигатора, но рептилия перевернулась и оторвала кисть юному рыбаку. Мальчика экстренно госпитализировали, врачи провели несколько операций, но спасти руку не смогли.
Аллигатора, напавшего на Броди, ликвидировали. Его длина достигала 2,6 метра. Ребенок выписан из больницы, его жизни ничего не угрожает.