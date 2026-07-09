Жительница Волгограда выбросила в окно более семи миллионов по заданию мошенников

Уточняется, что неизвестный под видом курьера общался с девушкой по телефону и попросил назвать код для получения посылки. После этого жертве позвонил «представитель финансовой организации», которые ее запугал тем, что с помощью ее персональных данных финансируются якобы недружественные страны.