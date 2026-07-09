Жительница Волгограда выбросила в окно более семи миллионов по заданию мошенников

Жительница Волгограда выбросила в окно более семи миллионов рублей по указанию мошенников. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Уточняется, что неизвестный под видом курьера общался с девушкой по телефону и попросил назвать код для получения посылки. После этого жертве позвонил «представитель финансовой организации», которые ее запугал тем, что с помощью ее персональных данных финансируются якобы недружественные страны.
Мошенники убедили девушку, что она должна перечислить все сбережения на «безопасный счет», чтобы избежать уголовного дела. Пострадавшая вскрыла сейф матери и выкинула деньги из окна женщине-курьеру.
По горячим следам курьера удалось задержать. Представители МВД уточнили, что часть средств задержанная успела передать неизвестным, другую часть — оставила себе.
Ранее в Москве девочка поругалась с матерью и выбросила ее 88 тысяч долларов в окно. Сумку с деньгами утром 31 марта нашли подростки. Ребята забрали часть денег себе, а оставшиеся купюры сожгли на костре. Еще пять тысяч долларов утащили вороны, а оставшиеся деньги позднее вернули женщине.