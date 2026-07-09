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Нижегородского подростка обвиняют в попытке сбыта наркотиков

Вместе с ним обвинили 19-летнего молодого человека.

Уголовное дело в отношении 16-летнего подростка и 19-летнего молодого человека возбудили в Дзержинске. Их подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в СУ СК региона.

По данным следователей, в июле 2026 года молодые люди купили наркотики для последующей продажи. Однако осуществить планы им помешала полиция. Наркотическое средство в крупном размере было изъято во время неотложных следственных действий.

Подросток находится под домашним арестом. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 13 млн рублей взыскали с нижегородского предпринимателя.