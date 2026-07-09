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ВСУ атаковали автозаправку и автобус в российском регионе, ранены 9 человек

Украинские беспилотники нанесли серию ударов по гражданским объектам в нескольких муниципальных округах ЛНР.

Украинские беспилотники нанесли серию ударов по гражданским объектам в нескольких муниципальных округах ЛНР. Ранения различной степени тяжести получили 9 человек, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Новоайдарском муниципальном округе дрон атаковал скопление людей на автозаправочной станции. Пострадали 5 человек — 4 мужчины и 1 женщина. Еще один беспилотник ударил по рейсовому автобусу Кременная — Луганск во время посадки пассажиров в поселке Старая Краснянка. Ранены 81-летняя и 63-летняя женщины.

В Кременском муниципальном округе БПЛА атаковал частный дом, ранив 61-летнюю женщину. На автодорогах Белокуракинского округа под удар попали зерновоз и автомобиль «Газель», ранен 45-летний водитель. Еще одну «Газель» атаковали в Старобельском округе — ранен 27-летний водитель. Там же дрон ударил по частному дому, но обошлось без пострадавших.

Обстоятельства атак устанавливаются.

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