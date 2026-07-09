ВСУ атаковали автозаправку и автобус в российском регионе, ранены 9 человек

В Новоайдарском муниципальном округе дрон атаковал скопление людей на автозаправочной станции. Пострадали 5 человек — 4 мужчины и 1 женщина. Еще один беспилотник ударил по рейсовому автобусу Кременная — Луганск во время посадки пассажиров в поселке Старая Краснянка. Ранены 81-летняя и 63-летняя женщины.