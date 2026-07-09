Суд в Москве оставил без рассмотрения иск о конфискации активов ЕПК

Разбирательство по иску замгенпрокурора Игоря Ткачева было назначено на 10 июля, однако накануне суд пришел к выводу, что заявление принято к производству необоснованно. По данным источников «Ъ», при подготовке к процессу были выявлены нарушения, связанные с требованиями антикоррупционного законодательства, поэтому дело оставили без рассмотрения.