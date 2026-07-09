Суд в Москве оставил без рассмотрения иск о конфискации активов ЕПК

Как узнал «Ъ», Лефортовский районный суд Москвы не стал рассматривать иск Генпрокуратуры о передаче в доход государства предприятий группы «Европейская подшипниковая корпорация». Одновременно суд снял обеспечительные меры с активов холдинга, которые ранее оказались под арестом.
Разбирательство по иску замгенпрокурора Игоря Ткачева было назначено на 10 июля, однако накануне суд пришел к выводу, что заявление принято к производству необоснованно. По данным источников «Ъ», при подготовке к процессу были выявлены нарушения, связанные с требованиями антикоррупционного законодательства, поэтому дело оставили без рассмотрения.
Генпрокуратура настаивала на обращении в казну акций и долей в ряде структур ЕПК, считая фактическим бенефициаром бывшего депутата Госдумы Олега Савченко. Надзор утверждал, что после ухода из совета директоров он продолжил контролировать бизнес и использовать связи для лоббирования интересов предприятий.
Сам господин Савченко отрицает претензии и считает, что изъятие активов могло бы нарушить работу заводов, связанных с выполнением гособоронзаказа. В ЕПК подтвердили отмену обеспечительных мер, но причину решения суда комментировать не стали. В случае устранения процессуальных нарушений иск может быть подан заново.
Подробнее — в материале «Ъ» «Подшипники освободили из-под ареста».