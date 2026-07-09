Стали известны подробности тройного убийства в Таганроге

По данным следствия, утром 9 июля 2026 года в частном домовладении, расположенном на улице 1-я Котельная в Таганроге, были найдены тела двух женщин в возрасте 60 и 86 лет, а также 64-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. При этом на теле мужчины также обнаружены колото-резаные повреждения.