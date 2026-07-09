Стали известны подробности тройного убийства в Таганроге

Следователи в Ростовской области продолжают разбираться в обстоятельствах тройного убийства, произошедшего минувшей ночью в частном доме в Таганроге. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
По данным следствия, утром 9 июля 2026 года в частном домовладении, расположенном на улице 1-я Котельная в Таганроге, были найдены тела двух женщин в возрасте 60 и 86 лет, а также 64-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. При этом на теле мужчины также обнаружены колото-резаные повреждения.
Отмечается, что причастным к совершению тяжкого преступления оказался 69-летний мужчина. Его тело с признаками суицида обнаружили в лесополосе на территории Неклиновского района. Кроме того, задержан 44-летний сын фигуранта, который может быть его соучастником.
Допрос свидетелей показал, что в момент убийства в доме также находились женщина с малолетним ребенком и родственники погибших. Подозреваемому не удалось их обнаружить, в связи с чем он совершил поджог строения, однако возгорание было оперативно потушено.
Уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ: «Убийство двух и более лиц», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога», а также «Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов».