Десятки человек погибли в крупном пожаре на обувной фабрике

В китайской провинции Фуцзянь произошла трагедия: крупный пожар на предприятии Huiteng Shoes унес жизни 28 человек. Инцидент случился сегодня, 9 июля, около полудня по местному времени в городе Цзиньцзян (городской округ Цюаньчжоу).
Как только поступил сигнал о возгорании в 12:04, к фабрике были направлены крупные силы экстренных служб — более 180 спасателей и 35 единиц пожарной техники.
Председатель КНР Си Цзиньпин взял ситуацию под личный контроль. Он распорядился сделать все возможное для поисково-спасательных работ, а также оперативно выяснить причины трагедии и наказать виновных.
Кроме того, лидер страны поручил оказать всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавшим. Отмечая, что текущий год уже ознаменовался рядом серьезных аварий на производстве, Си Цзиньпин призвал профильные ведомства извлечь из них уроки и найти баланс между экономическим ростом и строгим соблюдением норм безопасности.
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