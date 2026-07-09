Десятки человек погибли в крупном пожаре на обувной фабрике

Кроме того, лидер страны поручил оказать всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавшим. Отмечая, что текущий год уже ознаменовался рядом серьезных аварий на производстве, Си Цзиньпин призвал профильные ведомства извлечь из них уроки и найти баланс между экономическим ростом и строгим соблюдением норм безопасности.