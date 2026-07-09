Второй подозреваемый в убийстве семьи из Таганрога покончил с собой

Тела трех человек обнаружили в одном из частных домов Таганрога сегодня утром. Убитыми оказалась семейная пара 60 и 64 лет, а также пожилая женщина 86 лет. Вскоре выяснилось, что к убийству причастен их зять. По данным СМИ, 44-летний мужчина расправился с тестем, тещей и бабушкой жены на почве раздела имущества из-за развода.