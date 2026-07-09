Второй подозреваемый в убийстве семьи из Таганрога покончил с собой

Отец подозреваемого в расправе над семьей в Таганроге закончил жизнь самоубийством. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
Тела трех человек обнаружили в одном из частных домов Таганрога сегодня утром. Убитыми оказалась семейная пара 60 и 64 лет, а также пожилая женщина 86 лет. Вскоре выяснилось, что к убийству причастен их зять. По данным СМИ, 44-летний мужчина расправился с тестем, тещей и бабушкой жены на почве раздела имущества из-за развода.
Вскоре мужчину задержали. Как оказалось, ему помогал 69-летний отец, который успел сбежать.
Однако недалеко — как указывает СК, тело пенсионера «обнаружено с признаками суицида в лесополосе на территории Неклиновского района Ростовской области».
Следователи также установили, что в доме, где произошла расправа, также находились женщина с малолетним ребенком и родственники погибших. Убийца не смог их обнаружить и потому поджег здание, однако пожар успели потушить.