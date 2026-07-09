Отца задержанного за тройное убийство в Таганроге нашли мёртвым в лесу

Именно с отцом 44-летний фигурант скрывался сразу после жестокой расправы над родственниками супруги. По данным следствия, в доме во время нападения также находилась женщина с маленьким ребёнком и другие близкие, но они сумели укрыться, и злоумышленник их не нашёл. Перед тем как покинуть место трагедии, мужчина попытался поджечь здание, однако возгорание оперативно потушили.