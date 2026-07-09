В Запорожской области ввели режим ЧС техногенного характера

Как уточнил глава региона, с июня по июль область подверглась массовым атакам беспилотников, «зафиксированы многочисленные пожары на полях с урожаем». В результате уничтожены посевы озимой пшеницы на площади 1479 га. Наибольший ущерб, по словам Балицкого, причинен в Каменско-Днепровском, Васильевском, Приморском, Бердянском, Мелитопольском муниципальных округах и городском округе Мелитополь.
«Сложившаяся обстановка создает угрозу социально-экономической стабильности региона, ввиду чего принято решение ввести на территории Запорожской области режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Режим вводится с 00:00 9 июля 2026 года и будет действовать до особого распоряжения», — написал Балицкий.
Губернатор поручил властям отслеживать обстановку на полях, фиксировать гибель сельскохозяйственных культур из-за пожаров, определить площадь и представить документацию в Министерство агропромышленного комплекса и продовольственной политики.
Ранее Балицкий неоднократно сообщал об ударах по энергетическим объектам и отключениях электроэнергии. Днем 9 июля он заявил, что в результате последней атаки был поврежден ключевой объект энергетики, что привело к частичному отключению электроснабжения на территории Запорожской и Херсонской областей.