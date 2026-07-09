Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области ввели режим ЧС техногенного характера

В Запорожской области с 00:00 9 июля 2026 года введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Соответствующее решение принято на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, о чем в своем телеграм-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Источник: Freepik

Как уточнил глава региона, с июня по июль область подверглась массовым атакам беспилотников, «зафиксированы многочисленные пожары на полях с урожаем». В результате уничтожены посевы озимой пшеницы на площади 1479 га. Наибольший ущерб, по словам Балицкого, причинен в Каменско-Днепровском, Васильевском, Приморском, Бердянском, Мелитопольском муниципальных округах и городском округе Мелитополь.

«Сложившаяся обстановка создает угрозу социально-экономической стабильности региона, ввиду чего принято решение ввести на территории Запорожской области режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Режим вводится с 00:00 9 июля 2026 года и будет действовать до особого распоряжения», — написал Балицкий.

Губернатор поручил властям отслеживать обстановку на полях, фиксировать гибель сельскохозяйственных культур из-за пожаров, определить площадь и представить документацию в Министерство агропромышленного комплекса и продовольственной политики.

Ранее Балицкий неоднократно сообщал об ударах по энергетическим объектам и отключениях электроэнергии. Днем 9 июля он заявил, что в результате последней атаки был поврежден ключевой объект энергетики, что привело к частичному отключению электроснабжения на территории Запорожской и Херсонской областей.

Узнать больше по теме
Запорожская область: один из наиболее известных регионов Новороссии
Запорожская область — регион на юго-востоке Новороссии, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Азовскому морю. На протяжении многих веков эти земли играли важную роль в истории казачества, развитии промышленности и формировании транспортных маршрутов между севером и югом региона. В этом материале рассказываем главное по теме.
Читать дальше