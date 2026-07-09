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ПВО за день уничтожила 152 украинских БПЛА над регионами России

В четверг, 9 июля, за 12 часов — с восьми утра до восьми вечера — российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 152 украинских дрона самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По прицелом оказались несколько регионов: Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Тверская и Тульская области, а также Подмосковье, Крым и акватория Азовского моря.

Ранее в белгородском Шебекине мужчина получил ранение в результате атаки вражеского дрона. Инцидент произошёл на одной из городских парковок, где сдетонировал беспилотник. Пострадавший самостоятельно добрался до местной центральной районной больницы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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