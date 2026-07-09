В Таганроге нашли мёртвым подозреваемого в тройном убийстве

В Ростовской области завершились поиски подозреваемого в жестоком убийстве трех человек в Таганроге. Предполагаемого преступника нашли мертвым в лесополосе Неклиновского района. Как сообщили в региональном Следственном комитете, на теле мужчины обнаружены признаки суицида. Подробностями делится «КП-Ростов».
Трагедия произошла утром 9 июля в частном доме на улице 1-я Котельная. В одном из помещений силовики обнаружили тела двух женщин в возрасте 60 и 86 лет, а также 64-летнего мужчины. Согласно предварительным данным, все погибшие получили огнестрельные ранения, а у мужчины также диагностировали колото-резаные повреждения.
Оперативники быстро вышли на след 69-летнего местного жителя. Позднее его тело нашли в лесополосе. Помимо этого, правоохранители задержали 44-летнего сына подозреваемого — сейчас его проверяют на возможную причастность к нападению.
По версии следствия, в доме в момент атаки также находились женщина с маленьким ребенком и другие родственники жертв. Злоумышленник не сумел их отыскать, после чего поджег строение. К счастью, пожар оперативно потушили, и никто из укрывшихся не пострадал.
Следователи уже квалифицировали произошедшее по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса. В их числе — убийство, покушение на убийство двух и более лиц, умышленный поджог чужого имущества и незаконный оборот оружия. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все мотивы и обстоятельства этой страшной истории.