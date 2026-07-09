ВСУ атаковали зерновоз и две «Газели» в ЛНР, ранены два водителя

Раннее сообщалось, что пять мирных жителей пострадали при атаке украинского беспилотника на автозаправочную станцию в ЛНР. Удар пришёлся по скоплению людей в дневное время. В результате ранения различной степени тяжести получили четыре мужчины и одна женщина. Всем пострадавшим была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент власти уточняют состояние раненых, а обстоятельства атаки и объём нанесённого ущерба продолжают устанавливаться.