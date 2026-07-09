СКР представил новые подробности по делу о тройном убийстве в Таганроге

По данным следствия, жертвы были застрелены, а на теле мужчины к тому же обнаружены колото-резаные раны. В ходе допросов свидетелей выяснились детали произошедшего. Злоумышленник искал в доме женщину с малолетним ребёнком и других родственников погибших. Не найдя их, он решил поджечь строение, однако возгорание было оперативно ликвидировано.