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СКР представил новые подробности по делу о тройном убийстве в Таганроге

В доме, где произошла трагедия, находились ещё люди.

СКР представил новые подробности по делу о тройном убийстве в Таганроге. В доме, где произошла трагедия, находились ещё люди.

Подробности дела раскрыл Следственный комитет РФ. Выяснилось, что фигуранты не только лишили жизни троих человек, но и пытались поджечь дом.

Напомним, утром 9 июля в Таганроге в частном доме были обнаружены тела трёх человек. Один из возможных подозреваемых позже свёл счёты с жизнью. Правоохранительные органы уже задержали его возможного соучастника.

По данным следствия, жертвы были застрелены, а на теле мужчины к тому же обнаружены колото-резаные раны. В ходе допросов свидетелей выяснились детали произошедшего. Злоумышленник искал в доме женщину с малолетним ребёнком и других родственников погибших. Не найдя их, он решил поджечь строение, однако возгорание было оперативно ликвидировано.

Тело одного из фигурантов, 69-летнего мужчины, обнаружили в лесополосе Неклиновского района. Его 44-летний сын, которого подозревают в соучастии в тяжком преступлении, уже задержан.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ: «Убийство двух и более лиц», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённое путём поджога», а также «Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов».