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Хинштейн прокомментировал ДТП с участием своего заместителя

Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал аварию с участием своего первого заместителя Александра Чепика. Авария произошла на пятом километре дороги между райцентром Конышевка и селом Макаро-Петровское во время рабочего визита чиновника.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал аварию с участием своего первого заместителя Александра Чепика. Авария произошла на пятом километре дороги между райцентром Конышевка и селом Макаро-Петровское во время рабочего визита чиновника.

«Сразу же после ДТП сам связался с начальником УМВД, чтобы выяснить все обстоятельства. Все причины случившегося будут обязательно установлены в рамках расследования, тем более, что на машинах были установлены видеорегистраторы. Несмотря ни на что, окажем поддержку семье», — написал губернатор в Telegram.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами, в одной из которых в качестве пассажира находился Александр Чепик. В результате ДТП погибла несовершеннолетняя девушка, получившая очень серьезные травмы. Несмотря на усилия курских врачей, спасти ее не удалось.

Кроме погибшей, в аварии пострадал ее брат, который управлял машиной, а также двое сотрудников районной газеты, находившиеся в машине с заместителем губернатора. Все пострадавшие были доставлены в больницу, журналистам оказали первую помощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение. Предполагаемый виновник происшествия остается под наблюдением медиков.

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