Чепик выразил соболезнования семье девочки, погибшей в ДТП с его участием

Первый замгубернатора Курской области Александр Чепик в четверг, 9 июня, выразил соболезнования семье 15-летней девочки, которая погибла в ДТП с участием его служебного автомобиля.
— Быть даже косвенно вовлеченным в события, повлекшие такую страшную трагедию, — это огромный моральный груз. Сам отец, но даже близко не могу представить, каково сейчас родным. Приношу свои самые искренние соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с вами. Всю необходимую семье Ангелины помощь мы обязательно окажем, — написал чиновник на своей странице в VK.
Несколько автомобилей столкнулись с машиной чиновника в Конышевском районе. Сам Чепик в ДТП не пострадал, однако в результате аварии скончалась несовершеннолетняя пассажирка автомобиля Daewoo Nexia.