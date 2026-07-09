Чепик выразил соболезнования семье девочки, погибшей в ДТП с его участием

— Быть даже косвенно вовлеченным в события, повлекшие такую страшную трагедию, — это огромный моральный груз. Сам отец, но даже близко не могу представить, каково сейчас родным. Приношу свои самые искренние соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с вами. Всю необходимую семье Ангелины помощь мы обязательно окажем, — написал чиновник на своей странице в VK.