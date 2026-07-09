Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чепик выразил соболезнования семье девочки, погибшей в ДТП с его участием

Первый замгубернатора Курской области Александр Чепик в четверг, 9 июня, выразил соболезнования семье 15-летней девочки, которая погибла в ДТП с участием его служебного автомобиля.

Первый замгубернатора Курской области Александр Чепик в четверг, 9 июня, выразил соболезнования семье 15-летней девочки, которая погибла в ДТП с участием его служебного автомобиля.

— Быть даже косвенно вовлеченным в события, повлекшие такую страшную трагедию, — это огромный моральный груз. Сам отец, но даже близко не могу представить, каково сейчас родным. Приношу свои самые искренние соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с вами. Всю необходимую семье Ангелины помощь мы обязательно окажем, — написал чиновник на своей странице в VK.

Несколько автомобилей столкнулись с машиной чиновника в Конышевском районе. Сам Чепик в ДТП не пострадал, однако в результате аварии скончалась несовершеннолетняя пассажирка автомобиля Daewoo Nexia.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше