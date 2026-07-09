Все округа Херсонской области оказались обесточены

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал Сальдо в соцсетях.
Ранее стало известно о последствиях ночной атаки беспилотников. В результате налёта погиб мирный житель Джанкоя. Тем временем экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, устраняя последствия атаки и оценивая причинённый ущерб.
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