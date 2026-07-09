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Все округа Херсонской области оказались обесточены

В Херсонской области наблюдается масштабное отключение света — затронуты все округа. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что энергетики уже занимаются проблемой и стараются всё починить как можно быстрее.

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал Сальдо в соцсетях.

Ранее стало известно о последствиях ночной атаки беспилотников. В результате налёта погиб мирный житель Джанкоя. Тем временем экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, устраняя последствия атаки и оценивая причинённый ущерб.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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