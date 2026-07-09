В Краснодаре задержали водителя за смертельный наезд на толпу людей

По версии следствия, накануне водитель грузового фургона наехал на компанию молодых людей. После этого он совершил ещё один наезд на мужчину, протащил его по асфальту и скрылся с места ЧП. В результате происшествия один из пострадавших — 28-летний житель Ростовской области — погиб. Остальные участники инцидента успели отойти от автомобиля и получили необходимую помощь.
Видео © Telegram/Kub Mash.
Следователи считают, что причиной произошедшего мог стать конфликт между водителем и погибшим мужчиной. По предварительной версии, после встречи с оппонентом подозреваемый увеличил скорость и направил автомобиль в сторону группы людей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.
В СК сообщили, что подозреваемого удалось установить благодаря следственным действиям с участием криминалистов и оперативным мероприятиям сотрудников полиции. Мужчина задержан, следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
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