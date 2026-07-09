В Краснодаре задержали водителя за смертельный наезд на толпу людей

По версии следствия, накануне водитель грузового фургона наехал на компанию молодых людей. После этого он совершил ещё один наезд на мужчину, протащил его по асфальту и скрылся с места ЧП. В результате происшествия один из пострадавших — 28-летний житель Ростовской области — погиб. Остальные участники инцидента успели отойти от автомобиля и получили необходимую помощь.