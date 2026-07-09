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В Краснодаре задержали водителя за смертельный наезд на толпу людей

В Краснодаре задержали 26-летнего мужчину, который наехал на группу людей. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

Источник: Life.ru

По версии следствия, накануне водитель грузового фургона наехал на компанию молодых людей. После этого он совершил ещё один наезд на мужчину, протащил его по асфальту и скрылся с места ЧП. В результате происшествия один из пострадавших — 28-летний житель Ростовской области — погиб. Остальные участники инцидента успели отойти от автомобиля и получили необходимую помощь.

Видео © Telegram/Kub Mash.

Следователи считают, что причиной произошедшего мог стать конфликт между водителем и погибшим мужчиной. По предварительной версии, после встречи с оппонентом подозреваемый увеличил скорость и направил автомобиль в сторону группы людей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

В СК сообщили, что подозреваемого удалось установить благодаря следственным действиям с участием криминалистов и оперативным мероприятиям сотрудников полиции. Мужчина задержан, следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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