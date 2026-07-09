Пять человек пострадали при ударе дрона по АЗС в ЛНР

БПЛА атаковали еще три муниципалитета в регионе. В результате удара по рейсовому автобусу Кременная — Луганск ранения получили две женщины в возрасте 81 и 83 лет. В Кременском муниципальном округе пострадала 61-летняя жительница частного дома, в Белокуракинском и Старобельском округах — два водителя «Газели».