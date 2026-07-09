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Пять человек пострадали при ударе дрона по АЗС в ЛНР

ВСУ ударили при помощи беспилотника по автозаправочной станции в Новоайдарском муниципальном округе Луганской Народной Республики. Пострадали четверо мужчин и одна женщина, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.

ВСУ ударили при помощи беспилотника по автозаправочной станции в Новоайдарском муниципальном округе Луганской Народной Республики. Пострадали четверо мужчин и одна женщина, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.

БПЛА атаковали еще три муниципалитета в регионе. В результате удара по рейсовому автобусу Кременная — Луганск ранения получили две женщины в возрасте 81 и 83 лет. В Кременском муниципальном округе пострадала 61-летняя жительница частного дома, в Белокуракинском и Старобельском округах — два водителя «Газели».

Врачи оказывают помощь всем раненым. СУ СКР по региону продолжает фиксировать последствия атак, добавил Леонид Пасечник.

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