Пять человек пострадали при ударе дрона по АЗС в ЛНР

ВСУ ударили при помощи беспилотника по автозаправочной станции в Новоайдарском муниципальном округе Луганской Народной Республики. Пострадали четверо мужчин и одна женщина, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.
БПЛА атаковали еще три муниципалитета в регионе. В результате удара по рейсовому автобусу Кременная — Луганск ранения получили две женщины в возрасте 81 и 83 лет. В Кременском муниципальном округе пострадала 61-летняя жительница частного дома, в Белокуракинском и Старобельском округах — два водителя «Газели».
Врачи оказывают помощь всем раненым. СУ СКР по региону продолжает фиксировать последствия атак, добавил Леонид Пасечник.