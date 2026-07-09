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Хинштейн прокомментировал ДТП с участием своего заместителя

Губернатор Курской области Александр Хинштейн дал комментарий относительно дорожно-транспортного происшествия с участием своего первого заместителя Александра Чепика. Инцидент произошел на пятом километре трассы, соединяющей райцентр Конышевка и село Макаро-Петровское, в ходе рабочей поездки чиновника.

Источник: Reuters

«Сразу же после ДТП сам связался с начальником УМВД, чтобы выяснить все обстоятельства. Все причины случившегося будут обязательно установлены в рамках расследования, тем более, что на машинах были установлены видеорегистраторы. Несмотря ни на что, окажем поддержку семье», — написал губернатор в Telegram.

Как сообщает ГИБДД, водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. В одной из них в качестве пассажира находился Александр Чепик. В результате ДТП погибла 15-летняя девушка Ангелина, получившая тяжелые травмы. Медицинским работникам Курской области не удалось ее спасти.

Помимо погибшей, в аварии пострадал ее брат, управлявший автомобилем, а также двое сотрудников районной газеты, которые ехали в машине с заместителем губернатора. Все пострадавшие были госпитализированы. Журналистам оказали первую помощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение. Предполагаемый виновник происшествия остается под наблюдением врачей.

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