Хинштейн прокомментировал ДТП с участием своего заместителя

«Сразу же после ДТП сам связался с начальником УМВД, чтобы выяснить все обстоятельства. Все причины случившегося будут обязательно установлены в рамках расследования, тем более, что на машинах были установлены видеорегистраторы. Несмотря ни на что, окажем поддержку семье», — написал губернатор в Telegram.
Как сообщает ГИБДД, водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. В одной из них в качестве пассажира находился Александр Чепик. В результате ДТП погибла 15-летняя девушка Ангелина, получившая тяжелые травмы. Медицинским работникам Курской области не удалось ее спасти.
Помимо погибшей, в аварии пострадал ее брат, управлявший автомобилем, а также двое сотрудников районной газеты, которые ехали в машине с заместителем губернатора. Все пострадавшие были госпитализированы. Журналистам оказали первую помощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение. Предполагаемый виновник происшествия остается под наблюдением врачей.