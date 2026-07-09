Хинштейн прокомментировал ДТП с участием своего заместителя

«Сразу же после ДТП сам связался с начальником УМВД, чтобы выяснить все обстоятельства. Все причины случившегося будут обязательно установлены в рамках расследования, тем более, что на машинах были установлены видеорегистраторы. Несмотря ни на что, окажем поддержку семье», — написал губернатор в Telegram.