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Тело причастного к убийству трех человек мужчины обнаружили в Ростовской области

В лесополосе в Ростовской области нашли тело мужчины, причастного к убийству трех человек в Таганроге. Об этом в четверг, 9 июля, рассказали в пресс-службе СУ СК по региону.

В лесополосе в Ростовской области нашли тело мужчины, причастного к убийству трех человек в Таганроге. Об этом в четверг, 9 июля, рассказали в пресс-службе СУ СК по региону.

До этого сообщалось, что в Таганроге бывшего сотрудника полиции подозревают в убийстве трех родственников супруги во время бракоразводного процесса. По предварительным данным, причиной конфликта стал раздел имущества.

— В результате проведенных следственных действий установлено лицо, причастное к совершению особо тяжких преступлений. Им оказался 69-летний мужчина, тело которого обнаружено с признаками суицида в лесополосе на территории Неклиновского района, — говорится в канале ведомства в мессенджере МАКС.

По факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов также был задержан 44-летний сын фигуранта, «причастность которого к совершенным преступлениям устанавливается».

Совершив преступление, злоумышленник скрылся на машине. Позднее его задержали в Ростове-на-Дону. По факту тройного убийства возбудили уголовное дело. Главное о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».