Бывший силовик через суд доказал право на соцвыплату

Через суд доказывать свое право на получения социальной выплаты для приобретения квартиры пришлось бывшему сотруднику пермской полиции. В октябре прошлого года его известили о том, что он исключен из очереди.
Жилищно-бытовая комиссия ГУ МВД России по краю, изучив документы экс-полицейского, пришла к выводу, что денежное пособие ему выплачено быть не может. Обосновали это тем, что он был обеспечен жилплощадью с июня 2023 года по август 2024 года.
Комиссия посчитала квадратные метры в квартире и решила, что их хватает с избытком. Однако бывший силовик не согласился с таким заключением, возразив, что в указанное время был временно зарегистрирован в квартире бывшей жены. При этом сам жил на съемной. Регистрация была нужна, чтобы встать на учет в поликлинике.
Но аргументы воздействия на комиссию не оказали. И тогда мужчина отправился в суд. В иске он потребовал признать протокол о снятии его с учета незаконным, а также обязать краевое ГУВД восстановить его в очереди.
Районный суд принял решение удовлетворить требования, указав, что формальная регистрация в чужой квартире не означает фактического членства в семье и совместного пользования жильем. Кроме того, было отмечено, что жилищная комиссия ГУВД не проверила условия, в каких проживает истец.
Краевой полицейский главк не согласился с этим и пытался обжаловать решение в краевом суде. Но Судебная коллегия по гражданским делам констатировала, что комиссия ГУВД должна была «установить реальный статус жилищного положения истца и фактическое положение дел», а потому жалобу не удовлетворила.
Решение суда о восстановлении бывшего силовика в очереди на получение социальной выплаты вступило в законную силу. Сумма этого пособия не определена, так как зависит от многих факторов и устанавливается, когда приходит время получения денег.