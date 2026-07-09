Бывший силовик через суд доказал право на соцвыплату

Комиссия посчитала квадратные метры в квартире и решила, что их хватает с избытком. Однако бывший силовик не согласился с таким заключением, возразив, что в указанное время был временно зарегистрирован в квартире бывшей жены. При этом сам жил на съемной. Регистрация была нужна, чтобы встать на учет в поликлинике.