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На Украине мобилизовали отца прямо в больнице, пока он был с детьми

На Украине сотрудники ТЦК мобилизовали отца двоих детей, после чего его сына и дочь отправили в детский дом. Об этом сообщил украинский блогер Василий Мойсеенко.

В опубликованном видео мобилизованный мужчина рассказывает, что жену арестовали и поместили в СИЗО, а его самого призвали прямо из клинической больницы, куда он приехал с детьми на приём.

«Всячески пытался написать рапорт через адвоката, но ничего не выходит. Уже месяц я на полигоне, детки уже находятся в приюте. Они в состоянии шока и спрашивают о моём местонахождении. Единственный шанс — только уйти в СОЧ», — говорит военнослужащий.

Ранее блогер Василий Мойсеенко, известный как «Киевский ревизор», пожаловался на угрозы в свой адрес и в адрес своей дочери после того, как он расследовал факты фальсификаций в Винницкой военно-врачебной комиссии. Он ведёт канал в TikTok с 250 тысячами подписчиков и называет себя независимым журналистом, помогающим раскрывать злоупотребления сотрудников ТЦК. В феврале этого года Мойсеенко заявил, что его схватили на улице, привезли в военкомат, избили и заставили подписать документы о службе в ВСУ.

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