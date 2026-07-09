На Украине мобилизовали отца прямо в больнице, пока он был с детьми

Ранее блогер Василий Мойсеенко, известный как «Киевский ревизор», пожаловался на угрозы в свой адрес и в адрес своей дочери после того, как он расследовал факты фальсификаций в Винницкой военно-врачебной комиссии. Он ведёт канал в TikTok с 250 тысячами подписчиков и называет себя независимым журналистом, помогающим раскрывать злоупотребления сотрудников ТЦК. В феврале этого года Мойсеенко заявил, что его схватили на улице, привезли в военкомат, избили и заставили подписать документы о службе в ВСУ.