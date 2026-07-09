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При ударе дрона по АЗС в ЛНР пострадали пять человек

ВСУ нанесли удар с использованием беспилотного летательного аппарата по автозаправочной станции в Новоайдарском муниципальном округе Луганской Народной Республики. В результате атаки пострадали четыре мужчины и одна женщина, сообщил в Telegram-канале глава республики Леонид Пасечник.

Источник: РИА "Новости"

Беспилотники также атаковали еще три муниципалитета в регионе. Вследствие удара по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту Кременная — Луганск, ранения получили две женщины в возрасте 81 и 83 лет. В Кременском муниципальном округе пострадала 61-летняя жительница частного дома, а в Белокуракинском и Старобельском округах — два водителя автомобиля «Газель».

Медицинские работники оказывают помощь всем пострадавшим. Как добавил Леонид Пасечник, Следственное управление Следственного комитета России по региону продолжает фиксировать последствия атак.

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