При ударе дрона по АЗС в ЛНР пострадали пять человек

Беспилотники также атаковали еще три муниципалитета в регионе. Вследствие удара по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту Кременная — Луганск, ранения получили две женщины в возрасте 81 и 83 лет. В Кременском муниципальном округе пострадала 61-летняя жительница частного дома, а в Белокуракинском и Старобельском округах — два водителя автомобиля «Газель».