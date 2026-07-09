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Пять человек пострадали в результате атаки ВСУ по автозаправке в ЛНР

Киевский режим нанес удар по АЗС в Новоайдарском муниципальном округе ЛНР, пострадали пять мирных жителей.

Источник: Комсомольская правда

Пять мирных жителей получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины по автозаправочной станции в Луганской Народной Республике. Об этом в личном канале в мессенджере MAX заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Ранения различной степени тяжести получили 5 человек: 4 мужчины и 1 женщина», — написал он.

Как уточнил Пасечник, киевский режим нанес удар по АЗС в Новоайдарском муниципальном округе ЛНР.

Также глава региона сообщил об атаке ВСУ по рейсовому автобусу во время посадки пассажиров в населенном пункте Старая Краснянка. Ранения получили две женщины. При других атаках украинских дронов за день пострадали еще три мирных жителя.

Ранее KP.RU сообщал, что один мужчина погиб и еще один получил ранения при ударе БПЛА по автомобилю на трассе Старобельск — Беловодск в ЛНР. Киевский режим атаковал автомобиль, который развозил продукцию маслозавода.

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