Пять человек пострадали в результате атаки ВСУ по автозаправке в ЛНР

Пять мирных жителей получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины по автозаправочной станции в Луганской Народной Республике. Об этом в личном канале в мессенджере MAX заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Ранения различной степени тяжести получили 5 человек: 4 мужчины и 1 женщина», — написал он.
Как уточнил Пасечник, киевский режим нанес удар по АЗС в Новоайдарском муниципальном округе ЛНР.
Также глава региона сообщил об атаке ВСУ по рейсовому автобусу во время посадки пассажиров в населенном пункте Старая Краснянка. Ранения получили две женщины. При других атаках украинских дронов за день пострадали еще три мирных жителя.
Ранее KP.RU сообщал, что один мужчина погиб и еще один получил ранения при ударе БПЛА по автомобилю на трассе Старобельск — Беловодск в ЛНР. Киевский режим атаковал автомобиль, который развозил продукцию маслозавода.