На Украине солдат ВСУ ушёл в самоволку и напал с топором на сотрудников ВСП

Во время конфликта к мужчине присоединились ещё трое человек. По данным службы, они начали повреждать служебный автомобиль ВСП. После этого сотрудники вызвали подкрепление из группы быстрого реагирования. Однако военный, как утверждается, взял топор и нанёс удары двум сотрудникам группы розыска.