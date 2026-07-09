Силы ПВО сбили более 150 беспилотников над Россией за день

Средства противовоздушной обороны с 8:00 до 20:00 мск уничтожили 152 беспилотника ВСУ самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.
В течение дня временные ограничения на прием и отправку воздушных судов вводились в аэропорту Калуги. Кроме того, с ограничениями работал московский аэропорт Внуково.
В ночь на 9 июля российские силы ПВО уничтожили еще 73 беспилотника над регионами страны.