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Крупный пожар на складах в Батайске полностью потушили

На Дону справились с крупным пожаром на складах площадью 1500 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске Ростовской области полностью ликвидировали крупный пожар на складах с деревянными поддонами, который вспыхнул днем 9 июля. Как рассказали в региональном МЧС, огнем было охвачено два складских помещения на общей площади 1500 квадратных метров.

Существовала серьезная угроза дальнейшего распространения пламени, но, к счастью, ее удалось предотвратить.

Отметим, что к ликвидации возгорания были привлечены более 40 специалистов и задействованы 11 единиц спецтехники.

— В 20:38 пожар полностью ликвидировали, — сказали в региональном МЧС.

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