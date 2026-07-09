ФСИН опровергла данные о попытке суицида убийцы 12-летней девочки в Ленобласти

Также сообщалось, что во время следственного эксперимента Мехнин показал обстоятельства произошедшего и указал место, где были спрятаны некоторые улики. Следователи отдельно осмотрели автомобиль, которым он пользовался. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.