Режим ЧС ввели на объекте «Роснефти» в Ставропольском крае после атаки БПЛА

Власти Шпаковского округа Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации на промышленном объекте АО НК «Роснефть-Ставрополье», указано в постановлении администрации муниципалитета. Границей зоны ЧС определена территория хутора Вязники, где и расположен объект.
БПЛА атаковали предприятие в ночь на 9 июля. По информации губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, после удара объект загорелся. Спустя время пожар усилился и дошел до резервуаров с горючими материалами.
Возгорание ликвидировали спустя семь часов. Информации о пострадавших не поступало.