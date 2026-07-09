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Режим ЧС ввели на объекте «Роснефти» в Ставропольском крае после атаки БПЛА

Власти Шпаковского округа Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации на промышленном объекте АО НК «Роснефть-Ставрополье», указано в постановлении администрации муниципалитета. Границей зоны ЧС определена территория хутора Вязники, где и расположен объект.

Власти Шпаковского округа Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации на промышленном объекте АО НК «Роснефть-Ставрополье», указано в постановлении администрации муниципалитета. Границей зоны ЧС определена территория хутора Вязники, где и расположен объект.

БПЛА атаковали предприятие в ночь на 9 июля. По информации губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, после удара объект загорелся. Спустя время пожар усилился и дошел до резервуаров с горючими материалами.

Возгорание ликвидировали спустя семь часов. Информации о пострадавших не поступало.

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