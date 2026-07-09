Новый поворот в деле об убийстве экс-мэра Самары Тархова: внучка сделала заявление, глядя в глаза особенным людям

«Я постоянно думаю, как вообще я могла в это попасть. Каждый день осознаю, что у меня нет ни бабушки, ни дедушки благодаря вот этим людям, которые присутствуют и отнекиваются. Я, конечно, понимаю, что в любом случае я буду находиться в местах лишения свободы, но мечты мои такие», — призналась Екатерина, указывая на родственников Метревели.