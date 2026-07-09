Новый поворот в деле об убийстве экс-мэра Самары Тархова: внучка сделала заявление, глядя в глаза особенным людям

9 июля в Самарском областном суде прошло шестое заседание по делу об убийстве экс-мэра Виктора Тархова и его супруги. Впервые в процессе появились родственники фигурантов дела Светланы и Дмитрия Метревели — Марина и Бичико, что вызвало бурную реакцию у Екатерины Тарховой. Она сделала неожиданное заявление, связанное с передачей крупной взятки. Информацию предоставил портал «КП-Самара».
Внучка экс-мэра Екатерина Тархова призналась, что именно она лично передала 15 миллионов рублей Марине Метревели. По словам обвиняемой, та представилась влиятельным лицом из Москвы, обещая решить вопрос о помиловании её матери Людмилы. Однако Людмила Тархова до сих пор отбывает наказание в колонии.
«Я постоянно думаю, как вообще я могла в это попасть. Каждый день осознаю, что у меня нет ни бабушки, ни дедушки благодаря вот этим людям, которые присутствуют и отнекиваются. Я, конечно, понимаю, что в любом случае я буду находиться в местах лишения свободы, но мечты мои такие», — призналась Екатерина, указывая на родственников Метревели.
Как пишет «КП-Самара», семья Метревели имеет давнюю криминальную историю. Ещё в 1987 году мать Светланы, Таисия Киселева, убила своего мужа, а Светлана помогала прятать тело. Позднее выяснилось, что убийцей могла быть сама Светлана, а мать взяла вину на себя. В 1995 году Светлана провернула грандиозную аферу с продажей несуществующей нефти американцам, за что получила реальный срок.
По версии следствия, именно Светлана Метревели, находясь в Грузии, организовала убийство Тарховых, а её племянник Дмитрий был непосредственным исполнителем. Трупы расчленили и выбросили. На заседании Тархова заявила, что родственники Метревели точно знают, где скрываются её подельники, и являются полноценными участниками дела.
Родственники обвиняемых Марина и Бичико просили суд допросить их сегодня, так как планируют уехать из России на три месяца, но им отказали.
Ранее KP.RU писал, что внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина призналась, что ей запрещают общаться с сыном, которого родной отец забрал в Израиль.