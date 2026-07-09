В Индонезии крокодил утащил 25-летнего мужчину на глазах у друзей

На острове Суматра в индонезийском округе Баньюасин двадцатипятилетний мужчина пропал без вести после внезапного нападения крокодила. Об этом сообщает SWNS, передает «Российская газета».
Инцидент произошел утром шестого июля, когда пострадавший вместе с тремя друзьями чинил судно у пирса и нырнул в реку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент атаки. Согласно записям, хищник незаметно всплыл и утащил жертву на глубину.
Друзья мужчины не сразу осознали произошедшее и начали звать его только спустя некоторое время. Полиция организовала масштабные поиски пропавшего с привлечением спасателей и местных жителей, но тело пострадавшего до сих пор не найдено.
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