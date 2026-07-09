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В Петербурге через 4 часа потушили пожар в театре им. Комиссаржевской

В Петербурге потушили пожар на площади 50 кв. метров в театре имени Комиссаржевской.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге потушили пожар в театре им. В. Ф. Комиссаржевской на площади 50 кв. метров. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в городском ГУ МЧС России.

О возгорании стало известно в 16:10 мск. В здании происходило горение обстановки.

«В 20:35 мск пожар ликвидирован», — уточнили в ведомстве.

Огонь более 4-х часов тушили 35 человек и 7 единиц техники. Никто не пострадал.

Ранее крупный пожар произошел на обувной фабрике в Китае. Он унес жизни 28 человек.

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