В Петербурге через 4 часа потушили пожар в театре им. Комиссаржевской

В Санкт-Петербурге потушили пожар в театре им. В. Ф. Комиссаржевской на площади 50 кв. метров. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в городском ГУ МЧС России.
О возгорании стало известно в 16:10 мск. В здании происходило горение обстановки.
«В 20:35 мск пожар ликвидирован», — уточнили в ведомстве.
Огонь более 4-х часов тушили 35 человек и 7 единиц техники. Никто не пострадал.
Ранее крупный пожар произошел на обувной фабрике в Китае. Он унес жизни 28 человек.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше