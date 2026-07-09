Собянин: Еще один летевший к Москве беспилотник уничтожен силами ПВО

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил мэр города Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны сбили один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава столицы в своем канале в МАКС.
В ночь с 7 на 8 июля из-за атаки беспилотников ВСУ пострадали два танкера, которые шли в Ростов-на-Дону. При ударах пострадали два человека — одному оказали медицинскую помощь на месте, второго доставили в больницу.
До этого украинские беспилотники атаковали автобус сообщением Москва — Симферополь в ДНР. По последним данным, погибли восемь человек. Среди раненых оказалось большое количество жителей других регионов, в том числе Ярославской области и Тувы.