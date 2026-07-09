В Волгограде мужчина плеснул алкоголем в лицо возлюбленной и поджёг её

Ранее сообщалось, что в Курске взяли под стражу двух мужчин, которые в лесополосе привязали 21-летнего парня к дереву и пытались сжечь заживо. Трагедия едва не произошла в ночь на 30 июня в лесном массиве на улице Заводской. По предварительной договорённости трое горожан напали на молодого человека, обездвижили его, примотав к стволу, а затем облили горючей смесью и поднесли огонь. Завершить задуманное до смертельного исхода нападавшие не успели. Благодаря оперативному прибытию медиков пострадавшего удалось вовремя доставить в больницу.