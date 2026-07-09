Часть Запорожской и Херсонской областей осталась без электричества из-за атак

Ранее в Запорожской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Режим вводится с 00 часов 00 минут 9 июля 2026 года и будет действовать до особого распоряжения. Главам муниципальных образований поручено организовать непрерывный мониторинг ситуации на местах, сделав особый акцент на пожарной безопасности сельхозугодий. Муниципалитетам также предписано продолжить скрупулёзную фиксацию гибели урожая. Администрации на местах должны точно определять площади повреждённых огнём посевов и направлять подтверждающую документацию в региональное Министерство агропромышленного комплекса и продовольственной политики.