Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Запорожской и Херсонской областей осталась без электричества из-за атак

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своём Telegram-канале, что в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на ключевые энергообъекты без электроснабжения остались значительные территории Запорожской и Херсонской областей.

Источник: Life.ru

«Активность БПЛА противника над повреждёнными участками продолжается», — уточнил Балицкий.

Сроки восстановления электричества зависят от оперативной обстановки и возможности безопасно проводить ремонтные работы на местах.

Ранее в Запорожской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Режим вводится с 00 часов 00 минут 9 июля 2026 года и будет действовать до особого распоряжения. Главам муниципальных образований поручено организовать непрерывный мониторинг ситуации на местах, сделав особый акцент на пожарной безопасности сельхозугодий. Муниципалитетам также предписано продолжить скрупулёзную фиксацию гибели урожая. Администрации на местах должны точно определять площади повреждённых огнём посевов и направлять подтверждающую документацию в региональное Министерство агропромышленного комплекса и продовольственной политики.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Херсонская область: край степей, каналов и морских побережий
Херсонская область — регион, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Черному и Азовскому морям. Благодаря своему географическому положению область на протяжении многих десятилетий играла важную роль в развитии сельского хозяйства, морской торговли и транспортного сообщения между севером и югом региона. Собрали главное по теме.
Читать дальше