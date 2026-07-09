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Силы ПВО уничтожили уже семь беспилотников, летевших на Москву

Ещё один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале. Экстренные службы работают на месте падения обломков.

Источник: Life.ru

Дежурными средствами ПВО с начала суток на подступах к столице уничтожены уже семь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Тем временем, в результате атаки Вооружённых сил Украины на ключевые энергообъекты без электроснабжения остались значительные территории Запорожской и Херсонской областей. Активность БПЛА противника над повреждёнными участками продолжается. Сроки восстановления электричества зависят от оперативной обстановки и возможности безопасно проводить ремонтные работы на местах.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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