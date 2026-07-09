Силы ПВО уничтожили уже семь беспилотников, летевших на Москву

Дежурными средствами ПВО с начала суток на подступах к столице уничтожены уже семь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Тем временем, в результате атаки Вооружённых сил Украины на ключевые энергообъекты без электроснабжения остались значительные территории Запорожской и Херсонской областей. Активность БПЛА противника над повреждёнными участками продолжается. Сроки восстановления электричества зависят от оперативной обстановки и возможности безопасно проводить ремонтные работы на местах.
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