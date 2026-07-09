Тройное убийство и суицид: раскрыты новые детали бойни в Таганроге

После этого женщина обратилась в суд, но проиграла дело. Позднее Утесов выписал из дома и бывшую супругу, тогда как отдельный судебный спор велся из-за автомобиля Lexus. По одной из версий машина была приобретена матерью жены, но экс-полицейский переоформил ее на себя.