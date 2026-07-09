Тройное убийство и суицид: раскрыты новые детали бойни в Таганроге

В Таганроге произошла трагедия на почве затяжного имущественного конфликта. Бывший полицейский расправился с родственниками бывшей жены-депутата. Подозреваемый задержан в Ростове-на-Дону, а его отец найден мертвым в лесополосе. Aif.ru собрал подробности.
Кровавая драма в Таганроге.
В Таганроге возбуждено уголовное дело после убийства трех человек в частном домовладении. По данным следствия, утром 9 июля 2026 года в доме на улице 1-я Котельная были обнаружены тела двух женщин в возрасте 60 и 86 лет и 64-летнего мужчины. Погибшие получили огнестрельные и колото-резаные ранения.
По утверждению ряда источников, все произошло на почве дележа имущества во время развода. Мужчина нанес смертельные ножевые ранения тестю, а женщин — тещу и бабушку бывшей жены — застрелил из огнестрельного оружия «Сайга». После совершения преступления подозреваемый Евгений Утесов скрылся на автомобиле.
Полицию на место происшествия вызвали соседи, которые услышали выстрелы. Также сообщается о возгорании в доме. В Следственном комитете России квалифицировали произошедшее по статье «Убийство двух и более лиц». В данный момент ход расследования контролирует областная прокуратура.
Разлад, суды и борьба за имущество.
Подозреваемый является бывшим сотрудником правоохранительных органов, а его экс-супруга Оксана в настоящее время — депутат Таганрогской городской думы, работающая на безвозмездной основе.
До развода супруги вели совместный бизнес — автошколу, где мужчина занимал должность директора, а женщина руководила юридическим отделом.
По информации местных СМИ, пара перестала жить вместе порядка семи лет назад, однако бракоразводный процесс осложнился имущественными спорами. В 2023 году супруги продали квартиру, в которой были выделены доли их троим детям.
Отмечается, что для продажи такого имущества родители должны были предоставить детям равное по стоимости жилье или доли в нем, а также поставить в известность органы опеки.
Утверждается, что супругам удалось договориться, чтобы мужчина прописал детей в доме своего отца, однако после заключения сделки он переоформил землю и недвижимость на отца.
После этого женщина обратилась в суд, но проиграла дело. Позднее Утесов выписал из дома и бывшую супругу, тогда как отдельный судебный спор велся из-за автомобиля Lexus. По одной из версий машина была приобретена матерью жены, но экс-полицейский переоформил ее на себя.
Один подозреваемый задержан, второй найден мертвым.
Для розыска Утесова был объявлен план «Перехват», благодаря которому 44-летнего мужчину удалось задержать в Пролетарском районе Ростова-на-Дону.
Параллельно правоохранительные органы проверяли информацию о возможной причастности к преступлению отца подозреваемого — 69-летнего Леонида Утесова. Как сообщили в региональном управлении СК, мужчина был обнаружен мертвым в лесополосе Неклиновского района Ростовской области. Предполагается, что он мог покончить с собой.
По показаниям свидетелей и соседей, в момент нападения в домовладении также находились женщина с малолетним ребенком и другие родственники погибших. Подозреваемому не удалось их обнаружить, после чего он поджег строение, однако огонь удалось быстро погасить.
В настоящее время следственные действия продолжаются. Причастность задержанного Утесова к совершенным преступлениям устанавливается экспертами.