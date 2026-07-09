В Запорожской и Херсонской областях нарушено электроснабжение

В результате ударов по ключевым объектам энергетической инфраструктуры значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без электричества. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Мах.
По словам господина Балицкого, над поврежденными участками фиксируется активность беспилотников, а сроки восстановления подачи энергии зависят от оперативной обстановки.
Сегодня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о частичном отключении региона, не уточнив причин.
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