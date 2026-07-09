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Anadolu: в Анталье арестовали не пускавшую в бассейн девочку в буркини россиянку

По данным агентства, 64-летняя женщина работает управляющей в одном из ЖК в районе Махмутлар Аланьи.

СТАМБУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Суд в Анталье арестовал проживающую в курортном городе Аланья гражданку России Людмилу Инан, которая пыталась помешать 13-летней девочке войти в бассейн в буркини — купальном костюме для мусульманок, полностью закрывающем тело. Об этом сообщило агентство Anadolu.

По его данным, 64-летняя россиянка работает управляющей в одном из ЖК в районе Махмутлар Аланьи. Она сказала девочке, которая хотела искупаться в бассейне, что пользование им в буркини запрещено правилами ЖК. После жалобы семьи девочки на действия женщины, в которой посчитали их «посягательством на религиозные чувства», она была задержана жандармерией и доставлена в суд, который вынес решение о ее аресте.

Когда произошел инцидент и какое наказание грозит гражданке РФ, не уточняется.