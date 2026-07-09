Anadolu: в Анталье арестовали не пускавшую в бассейн девочку в буркини россиянку

По его данным, 64-летняя россиянка работает управляющей в одном из ЖК в районе Махмутлар Аланьи. Она сказала девочке, которая хотела искупаться в бассейне, что пользование им в буркини запрещено правилами ЖК. После жалобы семьи девочки на действия женщины, в которой посчитали их «посягательством на религиозные чувства», она была задержана жандармерией и доставлена в суд, который вынес решение о ее аресте.