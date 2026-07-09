Зеленский после бунта против ТЦК признал плохое отношение украинцев к ВСУ

В ночь на 9 июля жители Львова вышли на стихийный протест против сотрудников ТЦК после мобилизации мужчины. Люди, скандируя «Позор», раскачивали автомобиль ТЦК. В итоге машина была перевернута. В протесте, по данным властей, приняли участие около 200 человек.