Глава киевского режима Владимир Зеленский, комментируя бунт во Львове против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), признал очень плохое отношение населения к украинским военным. Об этом сообщает ТАСС.
«Много вопросов насчет Львова, вчерашней ситуации, нападения на служащих территориального центра комплектования. На мой взгляд, история очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме», — высказался о произошедшем Зеленский, ответ которого публикует издание «Новости Live».
Он дал понять, что участниками протестов займутся силовики. Ответственность за силовую мобилизацию на Украине Зеленский попытался переложить на министра обороны страны Михаила Федорова.
«МВД будет разбираться с этим. А Минобороны должно сделать все, что они обещали», — подчеркнул глава киевского режима.
В ночь на 9 июля жители Львова вышли на стихийный протест против сотрудников ТЦК после мобилизации мужчины. Люди, скандируя «Позор», раскачивали автомобиль ТЦК. В итоге машина была перевернута. В протесте, по данным властей, приняли участие около 200 человек.
Также сообщалось, что СБУ и полицейские уже начали задерживать во Львове участников бунта против ТЦК.