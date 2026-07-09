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На юге Украины на промышленном предприятии произошел пожар

К тушению возгорания привлекли все необходимые службы.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пожар возник на промышленном предприятии в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

«Произошло возгорание на территории одного из промышленных предприятий Одесской области. На месте продолжаются работы по ликвидации пожара», — написал он в своем Telegram-канале.

«К тушению привлечены все необходимые службы», — добавил Кипер.

Ранее в Одесской области объявили воздушную тревогу.

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