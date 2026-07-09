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Собянин сообщил о сбитии восьмого беспилотника, направлявшегося к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 9 июля, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице был ликвидирован вражеский беспилотник (БПЛА). Общее число сбитых дронов достигло восьми.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 9 июля, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице был ликвидирован вражеский беспилотник (БПЛА). Общее число сбитых дронов достигло восьми.

— Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится на странице мэра в мессенджере МАКС.

Российские военнослужащие в ночь с 8 на 9 июля сбили 73 украинских дрона над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской областями и другими регионами России, а также акваторией Азовского моря, отчитались в Минобороны РФ.

В этот же день стало известно, что в результате ночной атаки украинских БПЛА на Республику Крым погиб житель Джанкоя. Глава региона Сергей Аксенов принес искренние соболезнования родным и близким. Органами власти будет оказано все необходимое содействие.

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