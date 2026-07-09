СБУ задержала участника столкновений между жителями Львова и сотрудниками ТЦК

«Служба безопасности и национальная полиция в течение суток установили и задержали во Львове мужчину, которого подозревают в избиении полицейского 8 июля этого года. Фигурантом является 23-летний житель Львова, который находился среди лиц, которые сначала заблокировали служебный автомобиль украинских защитников, повредили его, а затем перевернули», — уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.