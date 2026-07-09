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Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА выросло до 8

Системы противовоздушной обороны перехватили ещё один украинский беспилотник на подлёте к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Общее число сбитых дронов достигло восьми.

Источник: Life.ru

«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет он в телеграм-канале.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак дронов ВСУ один человек погиб, ещё четыре пострадали. Кроме того, повреждения зафиксированы в шести муниципальных округах. В Новоазовске в результате атаки ударным БПЛА ВФУ по территории производственного предприятия погиб сторож — мужчина 1963 г.р. В селе Темрюк Донецкого городского округа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1984 года рождения. На трассе Донецк — Мариуполь возле Кременевки Володарского муниципального округа беспилотник нанёс удар по легковому автомобилю — травмы получил мужчина 1990 года рождения. В Волновахе двое мужчин получили ранения при подрыве на взрывоопасном предмете во время хозяйственных работ.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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