Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до восьми

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожены восемь БПЛА.
Примерно с 17:20 до 20:20 мск в районе московского аэропорта Внуково действовали ограничения на использование воздушного пространства. Служба предупреждала о возможном изменении в расписании рейсов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше