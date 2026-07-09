Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до восьми

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожены восемь БПЛА.

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожены восемь БПЛА.

Примерно с 17:20 до 20:20 мск в районе московского аэропорта Внуково действовали ограничения на использование воздушного пространства. Служба предупреждала о возможном изменении в расписании рейсов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше