Минтранс предупредил о возможных отменах рейсов в Москве из-за дождей и гроз

— В ночь на пятницу, 10 июля и до конца выходных в Москве ожидаются дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15−20 м/с. Погодные условия могут повлиять на безопасность полетов: гроза, интенсивные осадки и сильный ветер могут ограничивать условия для взлета и посадки. В связи с этим возможны изменения в расписании полетов, не исключены отмены рейсов, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.