Минтранс предупредил о возможных отменах рейсов в Москве из-за дождей и гроз

Минтранс РФ не исключил корректировки расписания авиарейсов в столичном регионе на фоне ухудшения погодных условий, сообщило ведомство.
— В ночь на пятницу, 10 июля и до конца выходных в Москве ожидаются дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15−20 м/с. Погодные условия могут повлиять на безопасность полетов: гроза, интенсивные осадки и сильный ветер могут ограничивать условия для взлета и посадки. В связи с этим возможны изменения в расписании полетов, не исключены отмены рейсов, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Росавиация рекомендует пассажирам следить за онлайн-табло и чат-ботами аэропортов, заранее продумать поездку в аэропорт, так как из-за непогоды движение на дорогах может быть затруднено. Для обслуживания пассажиров задействуют дополнительный персонал, работа авиатранспорта в Московском регионе находится на особом контроле Минтранса, Росавиации и Ространснадзора.
10 июля в Московском регионе ожидается резкое ухудшение погоды: не исключена вероятность появления смерча. В течение дня в Москве прогнозируются грозы, сильные дожди с общим объемом осадков до 11 литров на квадратный метр, а также град диаметром до двух сантиметров.