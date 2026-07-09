На Таганрог идет атака беспилотников ВСУ, над городом работает ПВО

В четверг поздно вечером Таганрог вновь пытаются атаковать украинские беспилотники.
«Внимание — работают силы ПВО», — сообщила в своем MAX-канале в 23.31 мск мэр Светлана Камбулова.
Она попросила горожан покинуть улицы, укрыться в безопасных местах и не подходить к окнам.
Ранее, в начале одиннадцатого вечера, Камбулова написала, что в Таганроге объявлена угроза атаки БПЛА.
Напомним, минувшей ночью Таганрог также подвергался атаке беспилотников ВСУ — их целью были нефтеналивные суда в Таганрогском заливе. В результате налета два танкера получили повреждения, моряков пришлось эвакуировать.
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